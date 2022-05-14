Книга Урантии. Документ 192 Явления в Галилее. Часть 4, глава 4

4. Собрание у озера 192:4.1 (2050.4) Молва о явлениях Иисуса распространилась по всей Галилее, и каждый день в дом Зеведея приходило всё больше верующих, чтобы расспросить о воскресении Учителя и узнать, чтó стоит за этими слухами о его явлениях.