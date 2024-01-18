Десятки собак привезут из Бурятии в Приморье, чтобы спасти от умерщвления

В результате принятия нового закона в Бурятии, сотням животным грозит эвтаназия, сообщает PRIMPRESS. В ноябре 2023 года депутатами Народного Хурала Бурятии был принят закон, который позволяет умерщвлять бродячих собак через 30 дней после их отлова, а тех, у кого есть хозяин, но по тем или иным причинам его не могут найти или он отказывается – через 60 дней.