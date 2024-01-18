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Десятки собак привезут из Бурятии в Приморье, чтобы спасти от умерщвления

Десятки собак привезут из Бурятии в Приморье, чтобы спасти от умерщвления

В результате принятия нового закона в Бурятии, сотням животным грозит эвтаназия, сообщает PRIMPRESS. В ноябре 2023 года депутатами Народного Хурала Бурятии был принят закон, который позволяет умерщвлять бродячих собак через 30 дней после их отлова, а тех, у кого есть хозяин, но по тем или иным причинам его не могут найти или он отказывается – через 60 дней.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Буряты живодёры и садисты.
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19 час.
Элеонора Коган
Но пока спасено будет только 37 собачек, а их в этом аду 2500. Помогите им, ребята.Направьте в нормальные приюты в других регионах, хотя бы в Омск или Смоленск. Там о них заботятся хорошо.
Ответить
19 час.

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