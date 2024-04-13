Axios: Израиль надеется на помощь США и других стран в перехвате БПЛА

Представители израильского чиновничества обращают внимание на то, что власти державы ожидают того, что прочие государства помогут им перехватывать и поражать запущенные Вооружёнными силами Ирана беспилотные летательные аппараты.
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