Лайма Вайкуле высказалась о бизнесе в России: Нельзя забрать то, чего нет

Певица Лайма Вайкуле из родной Латвии отреагировала на информацию о бизнесе в России. По данным СМИ, Федеральная налоговая служба недавно заинтересовалась косметической компанией Laimalux Rus, в которой артистка якобы числится топ-менеджером.
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