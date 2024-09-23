Путин в прошлый четверг предупредил, что Москва сочтет разрешение НАТО Украине бить британскими, французскими или американскими ракетами по целям в глубине России объявлением войны, пишет CSM.
CSM: угроза Путина применить ядерное оружие в этот раз небеспочвенна
Комментарии
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V
Valery
Привести в дело АО не сложно. Сложнее будет остановить ядерную войну. Может быть сначала долбануть по центрам принятия решения НАТО болванками, заранее оповестив их об этом. Если НАТО прореагирует не адекватно, то тогда выдать по полной программе. Не следует упускать из виду кальдеру Yellow Stone.
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5 час.
Иван Петров
Очевидно те, кто причисляет себя к избранным и золотому миллиарду, надеются выжить
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4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Не сцыте, натовцы, ничего не будет, главное, не делайте резких движений
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1 час.
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