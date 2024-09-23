CSM: угроза Путина применить ядерное оружие в этот раз небеспочвенна

V

Valery

Привести в дело АО не сложно. Сложнее будет остановить ядерную войну. Может быть сначала долбануть по центрам принятия решения НАТО болванками, заранее оповестив их об этом. Если НАТО прореагирует не адекватно, то тогда выдать по полной программе. Не следует упускать из виду кальдеру Yellow Stone.