Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Анатолий Рябенко
    Когда министр культуры начнёт работать на благо России, а не обеспечивать богатую бесшабашную жизнь лицам типа Виторг...Прелесть какая
  • ninikooo Митусова
    С таким министром культуры, как Любимова , всем негодяям путь в театры открыт, чему удивляться?!Прелесть какая
  • Мила Терехова
    Эта жидовская морда яростно был против СВО. ,А почему против Израиля не осмелился пикнуть? Геноцид палестинцев , бомб...Прелесть какая

CSM: угроза Путина применить ядерное оружие в этот раз небеспочвенна

CSM: угроза Путина применить ядерное оружие в этот раз небеспочвенна

Путин в прошлый четверг предупредил, что Москва сочтет разрешение НАТО Украине бить британскими, французскими или американскими ракетами по целям в глубине России объявлением войны, пишет CSM.

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Комментарии
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V
Valery
Привести в дело АО не сложно. Сложнее будет остановить ядерную войну. Может быть сначала долбануть по центрам принятия решения НАТО болванками, заранее оповестив их об этом. Если НАТО прореагирует не адекватно, то тогда выдать по полной программе. Не следует упускать из виду кальдеру Yellow Stone.
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5 час.
Иван Петров
Очевидно те, кто причисляет себя к избранным и золотому миллиарду, надеются выжить
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4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Не сцыте, натовцы, ничего не будет, главное, не делайте резких движений
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1 час.

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