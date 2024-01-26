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Актриса Мария Горбань купила автомобиль за почти 30 миллионов рублей

Звезда "Кухни", актриса Мария Горбань показала, какой автомобиль купила для себя. Снимками она поделилась в Instagram.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
Да уж, красиво жить не запретишь. Многие артисты, не знаю где они столько зарабатывают,  покупают  дорогостоящие  автомобили, дома за границей, строят замки и  путешествуют по всему миру.  И никто из них не отчитывается пред государством = откуда и на какие средства они раскошничают. Куда смотрит ФСБ? Многие из  таких богатых артистов получили в России призвание и даже награды.  А потом вдруг уезжают в какую нибудь вражескую к нам страну и начинают хаять и свою страну, и народ, и наш строй, и нашего президента. видно у нас им скучно. Денег много, а девать некуда.Да и разгуляться с шиком видно негде.  Почему вдруг стало такое расслоение в обществе?  Миллиардеры, миллионеры и скромные труженики?
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