Актриса Мария Горбань купила автомобиль за почти 30 миллионов рублей

Лидия Курзаева

Да уж, красиво жить не запретишь. Многие артисты, не знаю где они столько зарабатывают, покупают дорогостоящие автомобили, дома за границей, строят замки и путешествуют по всему миру. И никто из них не отчитывается пред государством = откуда и на какие средства они раскошничают. Куда смотрит ФСБ? Многие из таких богатых артистов получили в России призвание и даже награды. А потом вдруг уезжают в какую нибудь вражескую к нам страну и начинают хаять и свою страну, и народ, и наш строй, и нашего президента. видно у нас им скучно. Денег много, а девать некуда.Да и разгуляться с шиком видно негде. Почему вдруг стало такое расслоение в обществе? Миллиардеры, миллионеры и скромные труженики?