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Арестованы еще шесть членов банды "Трифоновские" Александра Ясина

Следователи установили еще шесть членов банды "Трифоновские" Александра Ясина. Они также проходят по уголовному делу о мошенничестве и легализации денежных средств, которое возбуждено в отношении Ясина, Игоря Ковальчука и Сергея Матвеева.

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Комментарии
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КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Если что я здесь не причëм.)
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