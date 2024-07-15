Арестованы еще шесть членов банды "Трифоновские" Александра Ясина

Следователи установили еще шесть членов банды "Трифоновские" Александра Ясина. Они также проходят по уголовному делу о мошенничестве и легализации денежных средств, которое возбуждено в отношении Ясина, Игоря Ковальчука и Сергея Матвеева.
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