Shafaq News: Жертвами ударов США по Ираку стали 16 человек

Командование военными операциями Ирака, которое действует на территории провинции Анбар, поделилось с корреспондентом агентства Shafaq News информацией о том, что жертвами обстрелов, нанесенных военнослужащих Соединенных Штатов Америки, на западе Ирака оказались 16 человек.