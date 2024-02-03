Shafaq News: Жертвами ударов США по Ираку стали 16 человек

Командование военными операциями Ирака, которое действует на территории провинции Анбар, поделилось с корреспондентом агентства Shafaq News информацией о том, что жертвами обстрелов, нанесенных военнослужащих Соединенных Штатов Америки, на западе Ирака оказались 16 человек.
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