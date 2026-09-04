Александра Трусова впервые на международном турнире после фиаско на Олимпиаде

Сегодня в Токио проходит турнир Kinoshita Group. В соревновании также примут участие российские спортсмены, однако под нейтральным статусом.
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