Почему мозги свои мы меняем на ИИ

Как нейросети уводят нас от реальности Валентина Терехина Фото: Oliver Berg / DPA / Global Look Press Мы общаемся больше любого поколения в истории, но страдаем от одиночества, ждем сочувствия от ИИ и все меньше способны доносить до других свои мысли и чувства.