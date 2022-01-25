Нуждающиеся и бедные семьи Грозного были накормлены Рамзаном Кадыровым

Представительство мэрии Грозного сообщило о том, что более одной тысячи двухсот бедных семей региональной столицы была оказана продовольственная помощь, предоставленная Региональным фондом имени Героя Российской Федерации Ахмата-Хаджи Кадырова.
Представительство мэрии Грозного сообщило о том, что более одной тысячи двухсот бедных семей региональной столицы была оказана продовольственная помощь, предоставленная Региональным фондом имени Героя Российской Федерации Ахмата-Хаджи Кадырова.
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