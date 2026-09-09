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Аргументы и Факты

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Захарова назвала «шпрехенфюрером» языкового омбудсмена на Украине

Захарова назвала «шпрехенфюрером» языкового омбудсмена на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала уполномоченного по защите госязыка на Украине Елену Ивановскую «шпрехенфюрером» (от немецкого Sprechführer — «фюрер речи»).

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