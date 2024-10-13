Глава ВАРПЭ Зверев: В ближайшие 5-7 лет не стоит ждать рекордных лососевых путин

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что в 2024 году проблемная лососевая путина не приведет к физическому дефициту рыбы и икры, но изменит «экономические координаты» в этом секторе.
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