Глава ВАРПЭ Зверев: В ближайшие 5-7 лет не стоит ждать рекордных лососевых путин

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что в 2024 году проблемная лососевая путина не приведет к физическому дефициту рыбы и икры, но изменит «экономические координаты» в этом секторе.