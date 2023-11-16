Специалисты «Курганмашзавода» вербуют будущих трактористов и водителей. Фото

Специалисты по кадровой политике «Курганмашзавода» рассказали студентам Березовского агропромышленного техникума, обучающимся на трактористов и водителей, о преимуществах в работе на оборонном предприятии и имеющихся вакансиях.
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