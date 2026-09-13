В воскресенье, 13 сентября, «Челябинск-2» примет «Ижевск» в матче 3-го тура второго этапа Второй лиги Б, группа 4Б.
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