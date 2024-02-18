Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Анд
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Сегодня соплеменники его жертв посылают оружие внукам палачей...

Сегодня соплеменники его жертв посылают оружие внукам палачей...

Надо  же,  а  я    и  не знала    об  этом  факте.  Но  камрад     напомнил. 5 февраля 1919 г. петлюровцы из Запорожской казачьей бригады устроили страшную еврейскую резню в Проскурове (ныне - Хмельницкий), в ходе которого они вырезали около 1200 человек.

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Комментарии
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Евгений Попов
Никогда не думал,  что иудеи так поглупеют!
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12 час.
Катерина
.https://prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43404269891/V-Rostove-oshtrafovali-mat-odinochku-za-protest-protiv-pamyatnik?&amp;utm_referrer=mirtesen.ru
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