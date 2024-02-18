Надо же, а я и не знала об этом факте. Но камрад напомнил. 5 февраля 1919 г. петлюровцы из Запорожской казачьей бригады устроили страшную еврейскую резню в Проскурове (ныне - Хмельницкий), в ходе которого они вырезали около 1200 человек.
Сегодня соплеменники его жертв посылают оружие внукам палачей...
Комментарии
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Евгений Попов
Никогда не думал, что иудеи так поглупеют!
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12 час.
Катерина
.https://prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43404269891/V-Rostove-oshtrafovali-mat-odinochku-za-protest-protiv-pamyatnik?&utm_referrer=mirtesen.ru
В Ростове оштрафовали мать-одиночку за протест против памятника Жванецкому - ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ - 15 февраля - 43404269891
ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ - МирТесен
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10 час.
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