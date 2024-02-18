Сегодня соплеменники его жертв посылают оружие внукам палачей...

Надо же, а я и не знала об этом факте. Но камрад напомнил. 5 февраля 1919 г. петлюровцы из Запорожской казачьей бригады устроили страшную еврейскую резню в Проскурове (ныне - Хмельницкий), в ходе которого они вырезали около 1200 человек.