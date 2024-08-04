Оксана Барковская: "Всё зависит от воли человека"

Всё зависит от воли человека, и человек сам должен осознавать свою проблему и стремиться ее решить. Такое мнение высказала в интервью TV Mag академик Академии Российского телевидения, член Национальной ассоциации телерадиовещателей России, академик Евразийской Академии телевидения и радио, генеральный продюсер в телекомпании "Формат", режиссер Оксана Барковская, передает Noi.