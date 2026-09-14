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Царьград

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Рик Санчес заявил о нехватке демократии в США на фестивале молодёжи

Рик Санчес заявил о нехватке демократии в США на фестивале молодёжи

Ведущий Рик Санчес на Международном фестивале молодёжи, организованном RT Academy, заявил о нехватке демократии в США.

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