Глава МИД КНР: Односторонние и протекционистские действия обречены на провал

Пекин, 15 мая /Синьхуа/ -- Односторонние и протекционистские действия, направленные против Китая со стороны США, свидетельствуют о потере уверенности и самообладания Соединенными Штатами и обречены на провал, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И.
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