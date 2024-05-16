Глава МИД КНР: Односторонние и протекционистские действия обречены на провал

Пекин, 15 мая /Синьхуа/ -- Односторонние и протекционистские действия, направленные против Китая со стороны США, свидетельствуют о потере уверенности и самообладания Соединенными Штатами и обречены на провал, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И.