В Адыгее инвестиции в комплексное развитие сел увеличились на 60%

Глава региона Мурат Кумпилов сообщил, что на эти цели направят в 2025 году 1,6 млрд рублей Адыгея в 2025 году направит порядка 1,6 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий, тогда как в минувшем году на эти цели был направлен почти 1 млрд рублей.