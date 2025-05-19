В Адыгее инвестиции в комплексное развитие сел увеличились на 60%

Глава региона Мурат Кумпилов сообщил, что на эти цели направят в 2025 году 1,6 млрд рублей Адыгея в 2025 году направит порядка 1,6 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий, тогда как в минувшем году на эти цели был направлен почти 1 млрд рублей.
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