Елена Малышева призвала пройти тест на близость инсульта

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала жителей России пройти тест на близость инсульта.Елена Малышева и её соведущие-врачи, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман, в эфире передачи «Жить здорово!» предложили телезрителям пройти тест на двигательную активность, позволяющий предсказать близость инсульта.