Елена Малышева призвала пройти тест на близость инсульта

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала жителей России пройти тест на близость инсульта.Елена Малышева и её соведущие-врачи, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман, в эфире передачи «Жить здорово!» предложили телезрителям пройти тест на двигательную активность, позволяющий предсказать близость инсульта.
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