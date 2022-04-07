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Американский боец UFC заявил, что получил много негатива после поста с украинским флагом

Американский боец UFC заявил, что получил много негатива после поста с украинским флагом

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджэмейн Стерлинг рассказал о гневных сообщениях, которые спортсмен начал получать после публикации поста в социальных сетях с украинским флагом перед матчем с россиянином Петром Яном.

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