Самолет Лаврова прибыл в Скопье через территорию Греции, а не Болгарии

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Северной Македонии Скопье, где он примет участие во встрече министров иностранных дел государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает ТАСС.
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