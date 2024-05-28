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Эксперт рассказал об опасности зарядки смартфона в жаркую погоду

Эксперт рассказал об опасности зарядки смартфона в жаркую погоду

Жаркая погода может стать серьезным испытанием для смартфона. Перегрев устройства способен привести к различным проблемам, включая подвисания, снижение производительности, повреждение аккумулятора и даже поломку устройства.

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