Ради выгоды отправили на продажу негодную продукцию. Комитет госконтроля возбудил уголовное дело в отношении работников крупной частной компании в Минском районе, занимающейся поставками импортных тестов для определения качества молочной продукции.
Ради выгоды отправили на продажу негодную продукцию. Комитет госконтроля возбудил уголовное дело в отношении работников крупной частной компании в Минском районе, занимающейся поставками импортных тестов для определения качества молочной продукции.
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