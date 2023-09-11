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Комитет госконтроля возбудил уголовное дело в отношении работников крупной частной компании

Комитет госконтроля возбудил уголовное дело в отношении работников крупной частной компании

Ради выгоды отправили на продажу негодную продукцию. Комитет госконтроля возбудил уголовное дело в отношении работников крупной частной компании в Минском районе, занимающейся поставками импортных тестов для определения качества молочной продукции.

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