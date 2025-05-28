Магнитные бури обрушатся на Землю 28 мая

28 мая ожидаются магнитные бури, вызванные повышением скорости солнечного ветра. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии