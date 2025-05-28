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Новости Тамбова

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Магнитные бури обрушатся на Землю 28 мая

Магнитные бури обрушатся на Землю 28 мая

28 мая ожидаются магнитные бури, вызванные повышением скорости солнечного ветра. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

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