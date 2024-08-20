Мэр рассказал, что производят медицинские компании ОЭЗ «Технополис Москва»

В столице работает свыше 300 производителей лекарственных средств, медицинских изделий и медтехники. Одной из главных площадок для размещения фармпредприятий стал ОЭЗ «Технополис Москва» — общая площадь фармацевтических и медицинских компаний, расположивших здесь свое производство, составляет более 300 тысяч квадратных метров.