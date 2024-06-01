Появилось первое фото посадочной платформы для ракеты New Glenn компании Blue Origin

Первая фотография посадочной платформы Landing Platform Vessel 1 для первой ступени ракеты New Glenn / © Daniil / Gav Cornwell / Х Размеры платформы, по данным пользователя социальной сети Х Гэва Корнуэлла (Gav Cornwell), составляют: 115,9 x 45,7 x 6,7 метра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии