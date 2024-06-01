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Появилось первое фото посадочной платформы для ракеты New Glenn компании Blue Origin

Появилось первое фото посадочной платформы для ракеты New Glenn компании Blue Origin

Первая фотография посадочной платформы Landing Platform Vessel 1 для первой ступени ракеты New Glenn / © Daniil /  Gav Cornwell / Х  Размеры платформы, по данным пользователя социальной сети Х Гэва Корнуэлла (Gav Cornwell), составляют: 115,9 x 45,7 x 6,7 метра.

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