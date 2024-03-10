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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свинин о дуэте Игнатьева – Семко: «Мы с ними больше не работаем. Это решение федерации Венгрии, ребята хотели продолжать с нами»

  В частности, речь идет о танцевальном дуэте Мария Игнатьева – Даниил Семко. В текущем сезоне они заняли 25-е место на чемпионате Европы в составе сборной Венгрии.

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