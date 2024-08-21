Житель Феодосии оскорбил в соцсетях Путина, а затем пожалел об этом

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Крымское информационное агентство

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Слышу нападки на руководство страны от очень странных людей. Уже старый за 60 лет, офицер запаса. пьющий жуть.
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19 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Ничего стране не принес, со службы по причине слетел, заслуг нет.  И кто то виноват в его совсем никчемной жизни. Вот так себя довел. Есть такая категория людей &quot;БАЛЛАСТ&quot;.
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19 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Но требования ко всем запредельные, таких послушать, все им должны ,а они никому ни стране, ни родине, ни родным, ни близким не обязаны оказывается. Ради пьяни живут одним днем.
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19 час.

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