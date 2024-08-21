Житель Феодосии оскорбил в соцсетях Путина, а затем пожалел об этом

ИРИНА МАЛЫШЕВА Слышу нападки на руководство страны от очень странных людей. Уже старый за 60 лет, офицер запаса. пьющий жуть.

ИРИНА МАЛЫШЕВА Ничего стране не принес, со службы по причине слетел, заслуг нет. И кто то виноват в его совсем никчемной жизни. Вот так себя довел. Есть такая категория людей "БАЛЛАСТ".