Российский дрон захватил и увел в плен солдат ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 9 декабря 2023 года Юлия СоколоваВ недавно опубликованном видео, размещенном на Telegram-канале «Архангел Спецназа», показано, как российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) применяет тактику принуждения к сдаче украинских военнослужащих.