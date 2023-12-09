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Российский дрон захватил и увел в плен солдат ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 9 декабря 2023 года

Российский дрон захватил и увел в плен солдат ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 9 декабря 2023 года

Российский дрон захватил и увел в плен солдат ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 9 декабря 2023 года Юлия СоколоваВ недавно опубликованном видео, размещенном на Telegram-канале «Архангел Спецназа», показано, как российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) применяет тактику принуждения к сдаче украинских военнослужащих.

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