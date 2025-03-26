Подделывал посты, отвечал на сообщения: как муж и убийца «Мисс Кузбасс-2010» скрывал свое преступление

Чужая душа, как известно, потемки. У чиновника и бизнесмена Александра Попова было все, о чем только можно мечтать: хорошая работа, красавица-жена, да что там красавица, модель и победитель конкурса «Мисс Кузбасс-2010»! Но чего-то мужчине не хватило, или, наоборот, было что-то еще, поэтому он совершил очень изобретательное и жестокое преступление – убил жену, а потом имитировал ее жизнь, вел социальные сети от ее лица, отвечал на сообщения.