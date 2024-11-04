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SHOT: россияне жалуются на распространение вируса Коксаки в детсадах

SHOT: россияне жалуются на распространение вируса Коксаки в детсадах

В России всё больше людей сталкиваются с вирусом Коксаки в детских садах и школах, сообщает SHOT.В частности, о случаях заболевания детей с характерными симптомами сообщают в Московской, Владимирской областях и Краснодарском крае.

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