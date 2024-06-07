Завершил обгон через сплошную — как избежать лишения прав

Какое нарушение совершает водитель, начиная обгон в разрешенном правилами месте, через прерывистую разметку, а заканчивая его с пересечением сплошной разметки? Многие до сих пор уверены, что это – нарушение требования дорожной разметки, за которое грозит штраф 500 рублей или вовсе предупреждение (ч.