Завершил обгон через сплошную — как избежать лишения прав

Какое нарушение совершает водитель, начиная обгон в разрешенном правилами месте, через прерывистую разметку, а заканчивая его с пересечением сплошной разметки? Многие до сих пор уверены, что это – нарушение требования дорожной разметки, за которое грозит штраф 500 рублей или вовсе предупреждение (ч.
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