Наталия Белохвостикова отметила 75-летний юбилей, сохранив девичью свежесть на экране и в жизни

Актриса Наталия Белохвостикова 28 июля отпраздновала своё 75-летие. Несмотря на долгую карьеру в кино, она остаётся одной из тех немногих артисток, которым удалось пройти через десятилетия без потери искренности и привлекательности образа.
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