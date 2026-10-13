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«Формула‑1» анонсировала Гран‑при Африки после сорокалетнего перерыва

«Формула‑1» анонсировала Гран‑при Африки после сорокалетнего перерыва

«Формула‑1» подписала десятилетний контракт на проведение Гран‑при Африки в Руанде. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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