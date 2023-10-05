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Трамп призвал не тратить на Украину ни доллара, пока Европа не догонит США по объему выплат киевскому режиму

Трамп призвал не тратить на Украину ни доллара, пока Европа не догонит США по объему выплат киевскому режиму

Европа до сих пор уступает США в объеме выплат Украине – на целых 175 миллиардов долларов. Внимание на это обратил кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

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