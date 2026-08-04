Десантников-штурмовиков Ивановского соединения ВДВ наградили орденами Мужества

Ваш браузер не поддерживает видео. Торжественная церемония вручения государственных наград бойцам штурмовых подразделений 299-го полка ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» состоялась в одном из военных госпиталей, сообщили в Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии