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Десантников-штурмовиков Ивановского соединения ВДВ наградили орденами Мужества

Десантников-штурмовиков Ивановского соединения ВДВ наградили орденами Мужества

Ваш браузер не поддерживает видео. Торжественная церемония вручения государственных наград бойцам штурмовых подразделений 299-го полка ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» состоялась в одном из военных госпиталей, сообщили в Минобороны России.

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