Русские компании готовы финансировать новые системы ПВО для защиты предприятий. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил ввести налоговые льготы для стимулирования этих инвестиций.
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