Девушка устроила пикник для найденного в шкафу мышонка

Девушка по имени Бриджит Роуз нашла в шкафу в доме своих родителей маленького мышонка. Вместо того, чтобы убивать грызуна или просто отпустить его на волю, она устроила мышонку прощальный пикник и сделала пару снимков на память, пишет "Ридус".