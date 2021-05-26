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Девушка устроила пикник для найденного в шкафу мышонка

Девушка устроила пикник для найденного в шкафу мышонка

Девушка по имени Бриджит Роуз нашла в шкафу в доме своих родителей маленького мышонка. Вместо того, чтобы убивать грызуна или просто отпустить его на волю, она устроила мышонку прощальный пикник и сделала пару снимков на память, пишет "Ридус".

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