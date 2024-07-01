Гренландия – автономная территория, принадлежащая Дании. Это покрытый ледовым щитом, малонаселенный и слаборазвитый регион, существующий за счет дотаций из Копенгагена.
Для чего США хотят забрать Гренландию у Дании
Комментарии
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Ole Ole
А миллионы небогатых американские taxpayers знают, куда могут пойти их кровные деньги ? Ведь им увеличат налоги, а жизнь с инфляцией и так нелегка. А тут ещё и фантастический госдолг с усыхающим ареалом доллара. Огромная масса долларов возвращается в США. Вдобавок, больше американских баз - ближе путь к мировой войне. Последней....
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