Для чего США хотят забрать Гренландию у Дании

Ole Ole

А миллионы небогатых американские taxpayers знают, куда могут пойти их кровные деньги ? Ведь им увеличат налоги, а жизнь с инфляцией и так нелегка. А тут ещё и фантастический госдолг с усыхающим ареалом доллара. Огромная масса долларов возвращается в США. Вдобавок, больше американских баз - ближе путь к мировой войне. Последней....