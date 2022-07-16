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Роднина о предложении Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене: «Глупость. Как министр он дальше комплекса ГТО не прошел»

Ирина Роднина высказалась о предложении члена комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

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