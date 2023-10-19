Власти Австрии не в силах запретить OMV покупать топливо у РФ — канцлер

Закупку энергоносителей у России, несмотря на запрет австрийских властей, продолжает осуществлять крупнейший национальный импортер газа OMV, заявил канцлер республики Карл Нехаммер 19 октября в эфире телеканала Puls24.
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