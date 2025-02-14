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Проигравший Большунову в гонке итальянец вышел на награждение с флагом Украины

Проигравший Большунову в гонке итальянец вышел на награждение с флагом Украины

Итальянский лыжник Лоренцо Бузин, проигравший трехкратному олимпийскому чемпиону россиянину Александру Большунову в гонке Sudtirol Moonlight Classic, вышел на церемонию награждения с украинским флагом на рукаве.

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