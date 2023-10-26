В Перми вместо «Доисторической ракушки» могут поставить памятник героям СВО

На арт-объект в бюджете города было заложено 18,6 млн рублей.Средства, которые были выделены на строительство арт-объекта «Доисторическая ракушка» в Перми, могут быть перенаправлены на другой проект — памятник героям специальной военной операции.
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