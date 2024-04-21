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«Изображая жертву»: где зарыты корни конфликта на территории Украины

«Изображая жертву»: где зарыты корни конфликта на территории Украины

Ожесточенное сопротивление, с которым российские войска были встречены 24 февраля 2022 года, стало настоящей неожиданностью для значительной части нашего общества и его правящей «элиты», пребывающих в иллюзии возможности повторения Крымского сценария 2014-года.

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