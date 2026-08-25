💸 Пострадавшие от атак на Wildberries получат отсрочку по уплате налогов. Минфин подготовил пакет мер поддержки для селлеров, предпринимателей и самой объединённой компании «РВБ» (Wildberries & Russ).
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💸 Пострадавшие от атак на Wildberries получат отсрочку по уплате налогов. Минфин подготовил пакет мер поддержки для селлеров, предпринимателей и самой объединённой компании «РВБ» (Wildberries & Russ).
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