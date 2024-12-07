«Спартак» и «Пари НН» будут играть специальным красным мячом

«Спартак» сегодня (7 декабря) примет на своем поле «Пари НН» в матче 18-го тура РПЛ, Перед стартом матча пресс-служба лиги сообщила, что футболисты будут играть специальным красным мячом«Спартак» сегодня (7 декабря) примет на своем поле «Пари НН» в матче 18-го тура РПЛ,Перед стартом матча пресс-служба лиги сообщила, что футболисты будут играть специальным красным мячомВ данный момент в столице наблюдается небольшой снегопад.