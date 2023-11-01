Советник главы Крыма развеял слухи о массовом минировании на полуострове

Поступают массовые сообщения о минировании в Крыму. Советник главы Крыма Олег Крючков развеял слухи.В Крыму поступают массовые фейковые сообщения о минировании госучреждений, школ, детских садов, техникумов, училищ.
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