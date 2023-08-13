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Вакиты на грани исчезновения, осталось всего 10 особей

Вакиты на грани исчезновения, осталось всего 10 особей

Международная китобойная комиссия выпустила первое «предупреждение о вымирании» за свою 70-летнюю историю, чтобы предупредить об опасности, с которой сталкивается вакита, самое крошечное морское млекопитающее в мире, сообщает «Тhe guardian».

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